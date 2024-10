Serie B: Reggina irriconoscibile, il Frosinone vince ed allunga. Risultati e classifica

Regali a parte, per quello che si è visto oggi al Granillo, il Frosinone merita la prima posizione in classifica ed ha dimostrato di essere la squadra più forte. Giornata decisamente storta per la Reggina che ha regalato il primo gol e non è mai riuscita ad entrare in partita. Avanza il Bari che strapazza il Cittadella, torna a vincere il Genoa.

I risultati della giornata

Ternana – Cagliari 1-0

Parma – Benevento 0-1

Cittadella – Bari 0-3

Cosenza – Brescia 1-1

Genoa – Sudtirol 2-0

Modena- Venezia 2-2

Perugia – Spal 0-0

Reggina – Frosinone 0-3

Pisa Ascoli 2-0

Palermo – Como (ore 20,30)

La classifica

Frosinone 35

Reggina 29

Bari 26

Genoa 26

Ternana 25

Brescia 24

Parma 23

Sudtirol 22

Pisa 22

Ascoli 21

Modena 21

Cagliari 19

Cittadella 19

Benevento 18

Palermo 18

Cosenza 17

Spal 16

Venezia 16

Como 15

Perugia 13