Serie B: in campo per la nona giornata, Reggina a Monza. Programma e classifica

Si scende in campo per la giornata numero nove del campionato di serie B. Nell’anticipo tra il Chievo ed il Lecce, è riuscita a spuntarla la squadra di mister Corini grazie ad una rete in pieno recupero di Falco, consentendo così ai pugliesi di balzare momentaneamente in testa alla classifica.

Leggi anche

Il programma della nona giornata

Chievo – Lecce 1-2

Brescia – Frosinone

Empoli – Vicenza

Pescara – Pordenone

Pisa – Cittadella

Venezia – Ascoli

Monza – Reggina

Domenica 29 novembre

Reggiana – Cremonese

Cosenza – Salernitana

Lunedi 30 novembre

Entella – Spal

La classifica di B

Lecce 18

Empoli 17

Salernitana 17

Spal 15

Venezia 14

Chievo 14

Frosinone 13

Cittadella 11

Monza 10

Brescia 9

Pordenone 9

Cosenza 8

Pisa 7

Reggina 7

Reggiana 7

Vicenza 6

Ascoli 5

Entella 5

Pescara 4

Cremonese 3