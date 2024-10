Serie B: la Reggina dietro il Venezia, nella speciale classifica del girone di ritorno

Qualche punto perso per strada come per esempio quelli lasciati al Pisa in occasione dell’ultima trasferta della Reggina che, comunque, rimane sempre al secondo posto della graduatoria nella speciale classifica del solo girone di ritorno. La squadra di Baroni al momento si mette alle spalle squadre di altissimo livello, compreso il Monza prossimo avversario al Granillo:

La classifica del girone di ritorno

Venezia 17

Reggina 15

Lecce 13

Monza 13

Brescia 12

Empoli 12

Salernitana 12

Pisa 11

Chievo Verona 10

Cremonese 10

Frosinone 10

Reggiana 10

Vicenza 10

Cosenza 9

Ascoli 9

Cittadella 8

SPAL 8

Pescara 6

Pordenone 5

Virtus Entella 3