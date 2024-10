Serie B: il retroscena sulla non convocazione di Masiello per la sfida al Bari

La storia è nota a tutti e riguarda la brutta vicenda che ha coinvolto il difensore del Sudtirol quando indossava la maglia del Bari. Scommesse, accuse, squalifica pesante. Poi il ritorno al calcio giocato con grande fatica e lo scetticismo di molti, ma Andrea Masiello ha inteso ricominciare per dimostrare che quella era una bruttissima parentesi che lui stesso ha fortemente voluto dimenticare. Chi non dimentica sono i tifosi del Bari e la settimana che sta per concludersi è stata piena di polemiche e contestazioni. La Gazzetta dello Sport aveva annunciato la non convocazione del calciatore, oggi scrive qualcosa in più in merito alla questione con le dichiarazioni rilasciate dal Ds Paolo Bravo: “Scelta presa da tempo, fin dal giorno della firma del contratto con il calciatore“.