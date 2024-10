Serie B: turno di riposo per la Domotek Volley, giornata ricca di partite da batticuore

Fine settimana di tregua per la Domotek Volley Reggio Calabria che, come prescritto dal calendario, ammirerà dall’attico panoramico riservato ai padroni del campionato, i suggestivi duelli che imprimeranno un carattere marcato al prosieguo del torneo. Essendo giunti alla diciottesima giornata, infatti, il tratto di strada a disposizione per chi insegue la seconda postazione buona per i playoff, magnificamente protetta in cassaforte la prima, ed una fiduciosa permanenza in Serie B, si accorcia sempre di più. Per tagliare il traguardo anticipando le aspiranti alla piazza d’onore, la Ciclope Volley Bronte non potrà fallire nel derby casalingo contro la Re Borbone Palermo, che ora ha la necessità impellente di mettere fine alla striscia di tre insuccessi in fila.

Per il team etneo, dunque, un ostacolo tutt’altro che agevole, sia per la caratura tecnica degli ospiti, sia per l’urgenza della squadra di coach Nicola Ferro, inaspettatamente invischiata in una lotta col coltello tra i denti per sfuggire all’infausto destino della retrocessione, di risalire la china. Non meno ostico appare il confronto che attende la Paomar Volley Solarino, adesso ad appena due lunghezze dalla Ciclope, che scenderà in campo al PalaTomarchio di Viagrande: la Systemia, la settimana scorsa ritrovatasi penultima, ha una delle ultime opportunità a domicilio per fare incetta dei punti indispensabili a scavalcare i rivali in graduatoria. Lo farà liberando tutta la carica agonistica che ne firma le prestazioni, indipendentemente dal risultato e con l’intento di approfittare della sosta a cui dovrà sottoporsi la Costa Dolci Papiro Catania. E’, invece, alle viste, un turno povero di insidie insormontabili per la Raffaele Lamezia che potrà continuare a rimanere avvinghiata ai vagoni di testa se imponesse, come da pronostico, la propria superiorità in casa della Sicily F.lli Anastasi Messina, incassata, con appena un punto in tasca, nello stretto ruolo di formazione priva di speranze di evitare il capitombolo in Serie C, ma sempre agghindata con il vestito dell’onore e della dignità. Non può viaggiare serenamente la Tonno Callipo Vibo Valentia, parcheggiata al limite della “zona rossa”: avrà di fronte in trasferta l’Aquila Bronte che crede con ragionevole convinzione, avendo disputato due partite in meno, di riuscire nella rimonta al secondo posto. La Volley Bisignano, infine, misurerà nel nido della Datterino Letojanni, sesta, il proposito di scostarsi dal pericolo derivante dalla vicinanza ai bassifondi.