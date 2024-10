Serie B: clamoroso a Vicenza, tonfo della Cremonese, crollo Benevento. Risultati e classifica

Penultima giornata del campionato di serie B di grandissimo interesse. E’ successo di tutto a Vicenza con il Lecce per lunghi tratti in vantaggio ed in serie A, poi il petardo partito dalla curva dei giallorossi, il lungo stop e tanto recupero all’interno del quale è accaduto l’impoderabile. Il pareggio al quinto oltre il novantesimo ed il vantaggio al tredicesimo. Per il Lecce serie A rimandata, per i padroni di casa adesso lo spareggio salvezza ad Alessandria. Inaspettata sconfitta interna della Cremonese, come anche il pari del Pisa in casa con il Cosenza. Monza con tre reti liquida il Benevento e balza al secondo posto.

I risultati della giornata

Parma – Alessandria 2-2

Cremonese – Ascoli 0-1

Monza – Benevento 3-0

Cittadella – Brescia 1-0

Pordenone – Crotone 3-3

Spal – Frosinone 3-0

Vicenza – Lecce 2-1

Ternana – Perugia 1-0

Pisa – Cosenza 1-1

Reggina – Como 1-4

La classifica

Lecce 68

Monza 67

Cremonese 66

Pisa 64

Benevento 63

Brescia 63

Ascoli 62

Frosinone 58

Perugia 55

Ternana 54

Cittadella 52

Com0 47

Parma 46

Reggina 46

Spal 39

Alessandria 34

Cosenza 32

Vicenza 31

Crotone 26

Pordenone 18