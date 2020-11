Serie B: i risultati della nona giornata, tante vittorie esterne. La classifica provvisoria

All'Empoli non riesce il sorpasso. Crollo del Pisa. Reggina adesso in campo a Monza

Dopo il successo di Reggio Calabria, il Pisa ne prende quattro in casa dal Cittadella. L'Empoli per la seconda gara consecutiva subisce il 2-2 in pieno recupero, mentre il Frosinone si impone a Brescia.

Il programma della nona giornata

Chievo - Lecce 1-2

Brescia - Frosinone 1-2

Empoli - Vicenza 2-2

Pescara - Pordenone 0-2

Pisa - Cittadella 1-4

Venezia - Ascoli 2-1

Monza - Reggina

Domenica 29 novembre

Reggiana - Cremonese

Cosenza - Salernitana

Lunedi 30 novembre

Entella - Spal

La classifica di B

Lecce 18

Empoli 18

Salernitana 17

Venezia 17

Frosinone 16

Spal 15

Chievo 14

Cittadella 14

Pordenone 12

Monza 10

Brescia 9

Cosenza 8

Pisa 7

Reggina 7

Reggiana 7

Vicenza 7

Ascoli 5

Entella 5

Pescara 4

Cremonese 3