Serie B: Cosenza a valanga, vola il Catanzaro. I risultati delle 14 e la classifica

Ancora una vittoria in trasferta per il Catanzaro che supera anche il Sudtirol e si colloca al terzo posto della classifica alle spalle di Parma e Palermo. Bene anche il Cosenza che con tre eurogol, due di Forte e uno Marras, strapazza il Lecco. Finisce in parità tra la Reggiana ed il Bari. Il Palermo con l’uomo in più per gran parte dell’incontro, supera il Modena. Prima sconfitta stagionale per il Parma.

I risultati delle 14

Brescia – Feralpisalò 1-1

Sudtirol – Catanzaro 0-1

Reggiana – Bari 1-1

Modena – Palermo 0-2

Cosenza – Lecco 3-0

Venezia – Parma 3-2

Cittadella – Ternana 2-2

Ascoli – Sampdoria 1-1

Domenica 07 ottobre

Spezia – Pisa 0-0

Como – Cremonese 1-3

La classifica

Parma 20

Palermo 19

Catanzaro 18

Venezia 18

Cosenza 14

Como 14

Cittadella 13

Cremonese 13

Modena 12

Bari 10

Brescia 10

Sudtirol 10

Ascoli 9

Pisa 9

Reggiana 8

Ternana 6

Spezia 6

Feralpisalò 5

Sampdoria (-2) 4

Lecco 1