Serie B: cade il Catanzaro, vola il Parma. Risultati e classifica

L’undicesima giornata di serie B ha già visto disputare sei partite in questo sabato con il ritorno alla vittoria della Cremonese, la rimonta del Sudtirol nei minuti finali contro la Sampdoria e Pirlo che torna in discussione. Cade il Catanzaro a Como, facile il successo della capolista Parma ad Ascoli. Non sortisce effetti il cambio in panchina per la Feralpisalò, nettamente battuta dalla Reggiana.

I risultati

Cittadella – Cremonese 1-3

Sudtirol – Sampdoria 3-1

Spezia – Cosenza 0-0

Feralpisalò – Reggiana 0-3

Como – Catanzaro 1-0

Ascoli – Parma 1-3

Domenica 29 ottobre

Venezia – Pisa ore 16,15

Palermo – Lecco ore 16,15

Modena – Ternana ore 16,15

Brescia – Bari ore 16,15

La classifica

Parma 26

Catanzaro 21

Palermo 20

Venezia 18

Como 17

Sudtirol 16

Modena 16

Cremonese 16

Cosenza 15

Reggiana 14

Brescia 13

Cittadella 13

Pisa 12

Ascoli 12

Bari 11

Spezia 8

Sampdoria (-2) 7

Ternana 6

Feralpisalò 5

Lecco 4