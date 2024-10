Serie B: a Vicenza nessun effetto Brocchi. La Ternana batte la Spal. Classifica completa

Si è conclusa con altre due gare in posticipo la sesta giornata del campionato di serie B. La Ternana conquista la seconda vittoria consecutiva in casa grazie ad un bolide di Martella, la Cremonese riscatta il passo falso interno e si impone a Vicenza dove Brocchi ha fatto il suo esordio in panchina. Veneti unica squadra a quota zero.

I risultati della giornata

Ascoli – Brescia 2-3

Cittadella – Lecce 1-2

Como – Benevento 1-1

Monza – Pordenone 3-1

Reggina – Frosinone 0-0

Cosenza – Crotone 1-0

Domenica 26 settembre

Perugia – Alessandria 1-1

Parma – Pisa 1-1

Vicenza – Cremonese 0-1

Ternana – Spal 1-0

Leggi anche

La classifica

Pisa 16

Brescia 14

Ascoli 12

Cremonese 12

Benevento 11

Lecce 11

Reggina 10

Frosinone 10

Cosenza 10

Monza 9

Cittadella 9

Perugia 9

Parma 8

Spal 7

Ternana 7

Crotone 3

Como 3

Pordenone 1

Alessandria 1

Vicenza 0