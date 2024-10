Serie B: giornata completata con una sola vittoria in casa. I risultati

Il campionato di serie B confermerà le difficoltà di sempre, l’imprevedibilità e se vogliamo in questa stagione la sua particolarità. Perchè è complicato per tutti riuscire a mantenere determinati equilibri ed una buona condizione fisica, visto come si è arrivati e con un mercato che per molti è stato più complicato del solito. Poi c’è da prendere in considerazione il fattore campo, oggi annullato dall’assenza dei tifosi e la prima giornata ne è stata la netta dimostrazione con una sola vittoria casalinga, quella del Venezia e tanti pareggi.

PRIMA GIORNATA

Monza – Spal 0-0

Brescia – Ascoli 1-1

Cosenza – V. Entella 0-0

Frosinone – Empoli 0-2

Lecce – Pordenone 0-0

Pescara – Chievo 0-0

Salernitana – Reggina 1-1

Venezia – Vicenza 1-0

Domenica 27 settembre

Cremonese – Cittadella 0-2

Reggiana – Pisa 2-2