Serie B: Sampdoria, si vede la luce. Mancano ancora due passaggi

La Sampdoria con l’arrivo del duo Radrizzani-Manfredi al comando della società, è vicina al salvataggio evitando così il fallimento, ma ci sono ancora alcuni passaggi importanti che bisogna compiere prima di cantare vittoria. Questo quello che scrive Tuttosport: “Il semaforo verde per la salvezza societaria della Sampdoria sta finalmente per accendersi. Quella di ieri non è stata ancora la giornata risolutiva per la firma del piano di ristrutturazione almeno per il 60% del debito del club da parte dei creditori, nell’ambito della composizione della crisi, ma dopo gli attriti dei giorni scorsi ora tutte le parti si stanno avvicinando. Già oggi potrebbe arrivare il definitivo via libera all’intesa coi creditori, poi servirà l’ok del tribunale al piano di ristrutturazione e – dopo l’approvazione del bilancio venerdì nell’assemblea degli azionisti (un rosso da 30 milioni) – ci sarà da iscriversi al campionato di serie B entro martedì prossimo. Una corsa contro il tempo“.