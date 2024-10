Serie B: semifinale play off. In 50.000 al S. Nicola per spingere il Bari

Sfida che vale l'accesso alla finalissima per la promozione in serie A

Un Bisoli sfortunato e retrocesso nonostante il suo gol avesse fatto sognare i tifosi del Brescia, il papà allenatore del Sudtirol, tenace ed un pizzico più fortunato giunto alla semifinale dei play off che se superata, vale poi l’accesso alla finalissima per la promozione in serie A. La sua squadra ci arriva con il vantaggio di una rete, quella realizzata da Rover nel finale di partita in occasione del match di andata e cercherà di conservarlo fino alla fine.

Di fronte un Bari agguerrito che proverà a ribaltare la situazione, spinto pure da un S. Nicola che dovrebbe contare più di 50.000 spettatori e che, come già accaduto in altre occasione, potrebbe risultare determinante. Si gioca stasera alle 20,30, dirigerà l’incontro il signor Sozza di Seregno.