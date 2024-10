Serie B, play out: incredibile Cosenza, salvo all’ultimo secondo. Brescia in C

Si dice che Guarascio sia un presidente capace ma anche molto fortunato oltre che costantemente contestato dai propri tifosi. E la storia degli ultimi anni del Cosenza in qualche modo ne ha dato ampia dimostrazione. Una serie di salvezze consecutive incredibili tra ripescaggi, rimonte clamorose e due spareggi play out vinti. Quello della passata stagione contro il Vicenza, quello di quest’anno con il Brescia. 1-0 in occasione della partita di andata e sotto di una rete al Rigamonti al ritorno, la squadra di Viali ha realizzato la rete del pareggio all’ultimo secondo del quinto minuto di recupero. 1-1 e poi il putiferio con il lancio di fumogeni da parte dei tifosi del Brescia, una mini invasione e la sospensione del match decisa dal direttore di gara Massa che dopo una lunghissima attesa, vista l’impossibilità a riprendere, ha decretato il triplice fischio. Cosenza salvo ed il prossimo anno ancora in serie B, Brescia in C insieme a Perugia, Spal e Benevento.