Serie B, solito Sudtirol: un tiro e un gol all’ultimo respiro

Ancora al Druso ma questa volta il Sudtirol, dopo aver eliminato in maniera anche fortunosa la Reggina, si è trovato ad affrontare il Bari, la compagine classificatasi al terzo posto al termine del campionato regolare. Primo tempo molto equilibrato e con pochissime emozioni, seconda parte con i padroni di casa alla ricerca del vantaggio senza mai creare grandi pericoli mentre gli ospiti per diverse volte hanno tentato in contropiede di sorprendere la difesa insuperabile di Bisoli. Ma come spesso accaduto in questa stagione, compresa la gara contro gli amaranto, il Sudtirol trova il gol del vantaggio sul primo vero tiro in porta. Cross di Casiraghi e Rover stacca di testa e mette alle spalle di Caprile al 92° minuto. Rete preziosissima che consente alla sorprendente matricola di giocarsi la gara di ritorno potendo puntare anche al pareggio. Il Bari è costretto a vncere.

Martedi si gioca la seconda semifinale che in molti hanno giudicato come una finalissima anticipata tra il Cagliari ed il Parma.