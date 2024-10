Serie B: l’attaccante Simy al Maradona per Napoli-Milan. Il Benevento prende provvedimenti

“Provvedimento disciplinare per Simy da parte del club di via Santa Colomba. L’attaccante ha assistito alla gara di Champions tra il Napoli e il Milan senza chiedere l’autorizzazione alla società. I video che si sono susseguiti non sono passati inosservati. Il calciatore non solo non ha rispettato le regole ma ha avuto un comportamento non meritevole di comprensione. Assistere alla sfida al Maradona, allontanarsi da Benevento in un momento delicato per la squadra dimostrano la leggerezza con la quale Simy sta affrontando una stagione che potrebbe terminare con una retrocessione per la Strega. Tifosi giallorossi arrabbiati e società indispettita da un comportamento di un giocatore che tra l’altro, nelle vesti di attaccante, non è riuscito a realizzare un solo gol con la casacca giallorossa. Nel corso dell’allenamento l’ex Salernitana è stato chiamato presso la sede di via Santa Colomba per ricevere il provvedimento disciplinare“.

fonte: ottopagine.it