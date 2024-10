Serie B, stop ai ripescaggi. Per la Reggina una big in più

Il Collegio di Garanzia del CONI sovverte i pronostici e conferma la decisione della Lega B, che aveva bloccato i ripescaggi, portando il campionato cadetto a 19 squadre. Lo hanno deciso le Sezioni Unite presiedute da Franco Frattini (che ha dichiarato di aver votato contro la maggioranza) pochi minuti fa.

“La Serie B resta a 19 squadre ma io ho votato contro. E’ in corso di pubblicazione la sentenza. Per la prima volta nella mia carriera da presidente ho votato contro la decisione presa a maggioranza. Finisce 3-2, con il mio voto contrario contenuto in una dichiarazione ufficiale che spiega l’inammissibilità di tutti i ricorsi. Il campionato continua a 19 squadre”, le parole di Frattini.

Il Collegio del Coni si è dichiarato “incompetente” e invita i ricorrenti a rivolgersi al Tribunale federale nazionale, il primo grado della giustizia sportiva del calcio. Un brutto colpo per le ricorrenti, costrette a ripartire dal via, e a fare tutta la trafila, mentre il campionato avanzerà inesorabilmente tra una prevedibile pioggia di ricorsi.

La notizia, per la Reggina, riguarda la conferma del Catania nel girone C. Una big in più da affrontare per gli amaranto, gli etnei (appena affrontati in amichevole) certamente punteranno a lottare per le prime posizioni. Si attendono notizie riguardanti la composizione dei calendari, possibili novità in serata.

Si chiude, almeno per il momento, una tragicomica vicenda che ha coinvolto Serie B e C del calcio italiano.