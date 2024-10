Serie B: Bari e Palermo non si fanno male. Il programma della giornata e la classifica

Finisce in parità l’incontro tra le due neropromosse Bari e Palermo. Una gara non particolarmente esaltante soprattutto nella seconda parte con i rosanero in vantaggio grazie alla rete di Valente, poi il pareggio dei padroni di casa con Cheddira. Lo spettacolo vero è sugli spalti con oltre 35.000 tifosi biancorossi che hanno sostenuto senza soste i propri calciatori. Tra oggi e domani il resto della giornata.

Il programma delle gare

Bari – Palermo 1-1

Ascoli – Spal

Genoa – Benevento

Perugia – Parma

Domenica 21 agosto ore 20,45

Cagliari – Cittadella

Cosenza – Modena

Frosinone – Brescia

Pisa – Como

Sudtirol – Venezia

Ternana – Reggina

La classifica

Palermo 4

Reggina 3

Brescia 3

Cittadella 3

Ascoli 3

Genoa 3

Cosenza 3

Frosinone 3

Bari 2

Parma 1

Cagliari 1

Como 1

Pisa 0

Ternana 0

Venezia 0

Benevento 0

Modena 0

Spal 0

Perugia 0

Sudtirol 0