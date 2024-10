Serie B: in casa Ternana, contestazione a Bandecchi e dimissioni di Andreazzoli

Momento difficilissimo per la Ternana e per il suo presidente Stefano Bandecchi. Da idolo fino a qualche mese addietro a supercontestato dal tifo organizzato della curva Nord. Tutto è partito dall’esonero di Lucarelli nonostante l’ottimo piazzamento della squadra, poi le vicende che lo hanno coinvolto ed i risultati negativi. Al termine della gara persa con il Cittadella, il massimo dirigente è stato contestato anche dal curva Est e durissimo è stato il confronto a fine partita. Nel frattempo arrivano le dimissioni del tecnico Andreazzoli:

“La Ternana Calcio comunica che, al termine della gara di questo pomeriggio al Libero Liberati con il Cittadella (terminata 2-1 per i veneti), l’allenatore rossoverde, Aurelio Andreazzoli, ha rassegnato le dimissioni. Il presidente Stefano Bandecchi, ed ogni componente societaria, ringraziano il tecnico di Massa per l’impegno, la correttezza e la grande professionalità profusi nel corso della sua esperienza alla guida della Ternana Calcio”, questo il comunicato ufficiale della società rossoverde con il quale viene salutato l’allenatore toscano. Per lui 12 punti in 12 partite alla guida della Ternana frutto di 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte”.