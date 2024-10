Serie B: primo acuto della Ternana, crollo Parma. La nuova classifica

La serie B ancora in campo per le ultime due partite in programma. La prima ha visto scendere in campo la Ternana ed il Parma con la prima vittoria stagionale per la squadra guidata da Lucarelli che ha superato i ducali per 3-1 ed in maniera assolutamente meritata. La corazzata gialloblu è alla seconda sconfitta consecutiva e come spesso accade a questo tipo di compagini, prende coscienza di un campionato difficilissimo e molto complicato da vincere. Successo sorprendente del Perugia sul terreno della Cremonese: 0-3.

Leggi anche

La classifica

Pisa 15

Ascoli 12

Brescia 11

Benevento 10

Cremonese 9

Reggina 9

Frosinone 9

Cittadella 9

Lecce 8

Perugia 8

Parma 7

Spal 7

Cosenza 7

Monza 6

Ternana 4

Crotone 3

Como 2

Pordenone 1

Alessandria 0

Vicenza 0