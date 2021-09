Reggina: dopo Pordenone arriva puntuale il tweet del presidente Gallo

Cinque le giornate di imbattibilità, la Reggina insieme ad alcune grandi squadre di questo campionato come Pisa, Brescia e Frosinone, rimane ancora senza aver conosciuto la sconfitta. A Pordenone si è sofferto, ma comunque alla fine si è riusciti a portare a casa un punto prezioso. Arriva come sempre puntuale il tweet del presidente Luca Gallo: "Adesso le partite senza sconfitta sono cinque. Ieri non è stato facile, ma pur scendendo in campo con il lutto nel cuore, questo gruppo ha confermato di essere composto da uomini veri".