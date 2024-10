Serie B, la Tonno Callipo fa suo il derby

E’ una Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia più che convincente quella che ha battuto ieri sera al PalaValentia l’ABVT Cosenza. Il derby di Serie B è, dunque, dei giallorossi che in poco più di un’ora sconfiggono un avversario abulico e mai in partita. La compagine di coach Nico Agricola ha giocato una partita ordinata, quasi mai senza sbavature.

Armenante e compagni hanno da subito messo pressione all’avversario con un ficcante servizio salto float che ha minato le certezze dei bruzi che non sono mai riusciti ad imbastire un gioco efficace. Terza vittoria casalinga, dunque, per i giovani giallorossi che in classifica hanno raggiunto a quota 11 proprio il Cosenza. Per la cronaca, Agricola ha schierato Kolev al palleggio, P. Battaglia opposto, Focosi e Saragò al centro, Armenante e Sorrenti in posto 4, Barbuto libero.

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA – ABVT COSENZA 3-0 (25-13, 25-22,

25-19)

TONNO CALLIPO CALABRIA VIBO VALENTIA: Sorrenti, Montesanti, Cugliari, Vommaro, Saragò, P. Battaglia, R. Battaglia, Focosi, Kolev, Armenante, Barbuto (L). Allenatore: Agricola

ABVT COSENZA: V. Longo, Bongiorno, Caracciolo, Beghelli, Mille, Berruti, Lefosse, Facchetti, Ruggiero, Gallo, F. Longo (L), Sicilia (L2). Allenatore: Perri

ARBITRI: Priolo e Galletti