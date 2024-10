Serie B Volley: alle spalle della Domotek allungo definitivo della Ciclope Bronte

Sono le schermaglie finali della stagione regolare di Serie B e, in attesa dei play off che decreteranno le squadre promosse in Serie A

Sono le schermaglie finali della stagione regolare di Serie B e, in attesa dei play off che decreteranno le squadre promosse in Serie A, si aprono spiragli per risultati sconfinanti la linea dell’ordinaria amministrazione. In capo alla graduatoria, come noto anche con il beneficio della matematica, la Domotek Volley Reggio Calabria che per la prima volta (non era ancora successo in un campionato soggiogato a suon di 3-0, fatto salvo il 3-1, due settimane fa, in casa della Datterino Letojanni) ha affrontato, il tie-break.

La formazione amaranto è rientrata da Bronte, sponda Aquila, con due punti invece dei consueti tre, esito felice del 2-3 servito a piegare la resistenza opposta dai padroni di casa. Assicuratosi aritmeticamente il primo posto, la squadra di mister Polimeni sarà seguita, a giochi fatti, dalla Ciclope Volley Bronte, che ha allungato in una seconda posizione occupata ormai definitivamente a danno della Paomar Volley Solarino. Ad entrambe rimane da affrontare un unico impegno prima della sosta che le accomunerà in occasione dell’ultima giornata.

Il team allenato da Martinengo non ha incontrato ostacoli nella trasferta di Vibo Valentia dove la Tonno Callipo è stata spezzata con facilità da un 3-0 rotondo in un confronto che ha goduto di un barlume di equilibrio solo nel terzo set. Di contro, la Paomar Volley Solarino ha dovuto buttare sul campo ettolitri di sudore per avere la meglio solo ai vantaggi del quinto set (3-2) di una indomabile Bisignano Group che, con il punticino conquistato al Tensostatico “Triolo”, è ormai ad un soffio dalla permanenza nella categoria cadetta.

A farne le spese la Costa Dolci Papiro Fiumefreddo che, pure, ha compiuto per intero quanto richiesto aggiudicandosi l’intera posta in palio (3-0) nel match con la Re Borbone Palermo, tranquilla in settima posizione. La novella del weekend targato girone I della Serie B è stata recapitata da Viagrande: è, infatti, al PalaTomarchio, casa della Systemia, che la Sicily F.lli Anastasi Villafranca ha guadagnato il primo meritato successo in campionato, 1-3, e per i ragazzi di Santacaterina la soddisfazione di aver cancellato lo zero dalla sezione dedicata alle vittorie. Raffaele Lamezia e Datterino Letojanni sono state fermate dalla programmazione del calendario.

RISULTATI VENTIQUATTRESIMA GIORNATA

Paomar Volley Solarino-Bisignano Group: 3-2 (23-25 20-25 25-12 38-36 19-17)

Aquila Bronte -Domotek Volley Reggio Calabria: 2-3 (24-26 25-20 22-25 29-27 13-15)

Costa Dolci Papiro Fiumefreddo- Re Borbone Palermo: 3-0 (25-23 25-22 25-18)

Systemia Viagrande- Sicily Flli Anastasi Villafranca: 1-3 (25-20 17-25 23-25 15-25)

Tonno Callipo Vibo Valentia- Ciclope Bronte: 0-3 (19-25 16-25 23-25)

CLASSIFICA

Domotek Volley Reggio Calabria 59

Ciclope Volley Bronte 52

Paomar Volley Solarino 46

Raffaele Lamezia 44

Aquila Bronte 34

Datterino Letojanni 29

Re Borbone Palermo 25

Tonno Callipo Vibo Valentia 22

Bisignano Group 21

Costa Dolci Papiro Fiumefreddo 18

Systemia Viagrande 11

Sicily F. Anastasi Saponara 5