Serie C: numeri da non credere per l’Avellino, vittorioso anche a Trapani

Dall'arrivo di Biancolino in panchina, la squadra irpina ha prodotto numeri impressionanti

Quando il cambio in panchina ribalta situazioni in maniera clamorosa. E’ quanto sta accadendo all’Avellino da quando ha deciso di esonerare il tecnico Pazienza e insieme a lui il Dt Perinetti dopo la sconfitta con il Latina e la squadra, costruita per vincere attraverso grandi investimenti, collocata nelle zone più basse della classifica.

La decisione della società di affidare la panchina provvisoriamente all’idolo di casa Raffaele Biancolino, in attesa di ingaggiare un nuovo tecnico. Quattro punti nelle prime due partite e fiducia rinnovata. Risultato? Sette partite con un pareggio alla prima con la Turris, poi sei vittorie consecutive e ben ventidue gol realizzati insieme alla ciliegina caratterizzata dall’ultimo successo sul difficile campo di Trapani. Con questi tre punti l’Avellino si è collocato momentaneamente al secondo posto della classifica, in attesa che si completi il quadro della giornata.