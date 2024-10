Serie B: Inzaghi fermato dal Catanzaro. I risultati e la classifica

Un infrasettimanale decisamente atipico in serie B con dieci partite giocate e solo una vittoria, quella preziosissima del Cosenza sul campo della Reggiana. Poi una serie interminabile di pareggi che di fatto lasciano invariata la classifica dopo l’undicesimo turno. Non è riuscito ad approfittarne il Pisa di Inzaghi, fermato in casa dal Catanzaro.

I risultati

Salernitana – Cesena 1-1

Reggiana – Cosenza 0-1

Modena – Cremonese 2-2

Juve Stabia – Sassuolo 2-2

Brescia – Spezia 1-1

Bari – Carrarese 0-0

Sudtirol – Frosinone 1-1

Pisa – Catanzaro 0-0

Mantova – Palermo 0-0

Cittadella – Sampdoria 0-0

La classifica

Pisa 24

Sassuolo 22

Spezia 21

Cremonese 18

Palermo 16

Juve Stabia 16

Sampdoria 15

Cesena 15

Brescia 14

Bari 13

Catanzaro 13

Mantova 13

Sudtirol 13

Carrarese 12

Reggiana 12

Salernitana 12

Modena 11

Cosenza 10 (-4)

Cittadella 9

Frosinone 8