Serie C: il Bari a Catanzaro chiude il campionato. I risultati e la classifica

Era attesissimo il big match tra il Catanzaro ed il Bari. L'incontro avrebbe anche potuto riaprire il campionato e per un tratto di partita con i giallorossi in vantaggio, si era prospettata questa ipotesi. Decisamente migliore la compagine pugliese con tantissima qualità in mezzo al campo ed in attacco è riuscita a ribaltarla ed ora la vittoria del campionato è davvero vicina.

I risultati della giornata

Vibonese - Catania 1-2

Monterosi - Monopoli 0-1

Avellino - Palermo 1-2

Campobasso - Messina 2-0

Catanzaro - Bari 1-2

Andria - Latina 1-1

V. Francavilla - Paganese 3-3

Foggia - Picerno 3-2

Potenza - Taranto 1-1

Juve Stabia - Turris 3-0

La classifica

Bari 65

Catanzaro 55

V. Francavilla 54

Avellino 52

Monopoli 52

Palermo 51

Turris 45

Foggia (-2) 44

Latina 43

Juve Stabia 42

Picerno 40

Catania (-2) 39

Monterosi 37

Taranto 36

Campobasso 36

Messina 32

Paganese 30

Potenza 27

Andria 24

Vibonese 19