Serie C: crisi Bari, il Catanzaro è vicinissimo. Risultati e classifica

Sembrava un campionato con un percorso segnato riguardo la promozione diretta in serie B ed invece il solito Bari riesce a complicarsi da solo la vita. Quattro punti nelle ultime quattro partite, due sconfitte interne consecutive in casa contro formazioni di medio bassa classifica e campionato riaperto grazie alla straordinaria rimonta del Catanzaro. Allenato da chi? Da mister Vivarini, il tecnico che sulla panchina proprio del Bari, ha tallonato la Reggina nell'anno della promozione in B degli amaranto. Grande scalata anche del Picerno, con un Reginaldo in questo girone di ritorno in gol con regolarità.

I risultati della giornata

Taranto - Catanzaro 0-1

AZ Picerno - Juve Stabia 1-0

Paganese - Monterosi 0-3

Palermo - Turris 5-0

Catania - V. Francavilla 1-0

Bari - Campobasso 2-3

Avellino - Andria 2-0

Monopoli - Foggia 0-1

Messina - Potenza 2-0

Latina - Vibonese 3-2

La classifica

Bari 55

Catanzaro 52

Avellino 48

V. Francavilla 47

Palermo 45

Monopoli 43

Latina 41

Turris 39

AZ Picerno 39

Foggia (-2) 39

Taranto 34

Catania (-2) 33

Campobasso 33

Juve Stabia 33

Monterosi 33

Messina 26

Paganese 26

Potenza 22

Andria 20

Vibonese 16