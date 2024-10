Serie C: il Bari torna in serie B, cade il Catanzaro. I risultati e la classifica

Dopo averla fallita per due stagioni consecutive, il Bari torna in serie B al termine di una splendida cavalcata. A Tre giornate dalla conclusione la compagine biancorossa conquista in anticipo quello che era l’obiettivo stagionale, inaspettata invece la sconfitta del Catanzaro in casa con il Monterosi.

I risultati della giornata

Paganese – Monopoli 0-1

Catanzaro – Monterosi 1-2

Palermo – AZ Picerno 4-0

Andria – Messina 0-0

Latina – Bari 0-1

V. Francavilla – Campobasso 4-4

Potenza – Catania 2-2

Vibonese – Foggia 1-1

Taranto – Juve Stabia 0-0

Avellino – Turris (lunedi 4 aprile)

La classifica

Bari 75 promosso in serie B

Catanzaro 62

Monopoli 61

Palermo 60

Avellino 59

V. Francavilla 56

Foggia (-2) 54

Monterosi 47

AZ Picerno 46

Turris 45

Catania (-4) 44

Juve Stabia 44

Latina 44

Campobasso 41

Taranto 37

Messina 37

Potenza 33

Paganese 32

Andria 30

Vibonese 21