Serie C: il Bari mantiene la vetta, il Palermo insegue. Risultati e classifica

Il Catanzaro scenderà in campo questa sera, il Messina cede all'Avellino

Nel girone C del campionato di serie C, il Bari riesce a mantenere saldamente la vetta, ma chi insegue non molla.

I risultati della giornata

Latina – Campobasso 4-1

Palermo – Potenza 2-0

Catania – Foggia 1-2

Messina – Avellino 0-1

Bari – Vibonese 2-0

Juve Stabia – Monterosi 1-1

Monopoli – Taranto 2-0

Paganese – F. Andria 0-1

AZ Picerno – V. Francavilla 0-1

Turris – Catanzaro lunedi ore 17,30

La classifica

Bari 30

Palermo 26

Monopoli 26

Catanzaro 23

Avellino 23

V. Francavilla 23

Turris 23

Foggia (-4) 20

Taranto 20

Catania 19

Juve Stabia 18

Paganese 17

AZ Picerno 16

Campobasso 16

Latina 14

Monterosi 14

Potenza 13

Messina 12

F. Andria 12

Vibonese 9