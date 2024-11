Serie C: clamoroso ad Avellino e il Catania non sa più vincere. Risultati e classifica

Il risultato più clamoroso della giornata è quello di Avellino con la compagine di casa che dopo sei vittorie consecutive, perde in casa contro il Taranto, squadra in grande difficoltà e collocata al penultimo posto della classifica. Il Giugliano si dimostra una delle piacevoli sorprese del campionato e vince anche contro il Trapani, mentre il Catania non va oltre il pari nel derby con il Messina. L’ex Reggina Adriano Montalto fallisce due incredibili occasioni da rete, rossoazzurri a digiuno di vittorie da quattro turni.

I risultati del sabato

Audace Cerignola – Crotone 1-1

Avellino – Taranto 0-1

Giugliano – Trapani 2-1

Juventus Next Gen – Latina 0-0

Catania – Messina 0-0

Lunedi 4 novembre

Sorrento -.Casertana

Benevento – Turris

Cavese – Foggia

Monopoli – Picerno

Altamura – Potenza

La classifica provvisoria

Benevento 26

Audace Cerignola 25

Giugliano 23

Avellino 22

Monopoli 22

Catania 20

Potenza 20

Sorrento 19

Trapani 18

Picerno 17

Crotone 16

Cavese 14

Altamura 14

Turris 13

Casertana 12

Latina 11

Foggia 10

Messina 10

Taranto 10

Juventus Next Gen 7