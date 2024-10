Serie C: l’assurda posizione del Catania. Già ai play off ma con il rischio play out

Una doppia campagna acquisti sontuosa, tanti i soldi investiti per la costruzione dell’organico, allenatori cambiati durante il corso della stagione. A Catania adesso si vive una situazione paradossale con i play off in tasca grazie al successo ottenuto in Coppa Italia, ma con il serio rischio di perderli nel caso in cui la classifica dovesse dire play out. Al momento i rossoazzurri sono collocati a quota 42 fuori dalla griglia pericolosa, ma alle spalle c’è la Turris ad una sola lunghezza. L’ultima di campionato prevede lo scontro al Massimimo tra i padroni di casa e il Benevento che punta al secondo posto, mentre la Turris dovrà giocarsela con l’ormai retrocesso Brindisi. Sarà la classifica alla fine della stagione regolare a definire da quale parte gli etnei si collocheranno, perchè in caso di play out, la qualificazione automatica al play off decadrebbe.