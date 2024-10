Serie C: Catanzaro inarrestabile, Montalto non si ferma più. Vince Toscano

Si aspettava la gara di oggi tra il Pescara ed il Catanzaro per provare a capire quanto fosse prepotente e straripante la forza dei giallorossi. Il risultato sul terreno degli adriatici non lascia spazio a dubbi, è decisamente l’anno della squadra calabrese che stravince anche in casa della seconda in classifica con il punteggio di 3-0 ed allunga sul secondo posto adesso occupato dal Crotone. 42 gol in quindici partite, solo 6 quelli subìti, 13 vittorie, due pareggi e 0 sconfitte. 41 punti e primato, i pitagorici inseguono a 37.

Molto interessante il girone B della serie C, dove c’è maggiore equilibrio e tante squadre coinvolte nella parte alta della classifica. La Reggiana mantiene la vetta (30 punti) battendo il Rimini per 2-0 grazie ancora una volta alla rete di Montalto, la prima del match, l’ottava nelle dodici gare in cui l’ex attaccante della Reggiana è sceso in campo. Bene anche il Cesena (28 punti) di Mimmo Toscano che, dopo la sconfitta interna con l’Ancona, è andato a vincere ad Olbia. Otto squadre in cinque punti nella parte alta della graduatoria.