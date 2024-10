Serie C: il Catanzaro fa un altro campionato a suon di vittorie e gol. Messina ultimo

Una macchina perfetta quella messa in piedi dal tecnico Vivarini che non solo non conosce ostacoli nel proprio cammino, ma riesce anche a vincere sempre con tanti gol di scarto e subendo quasi nulla. Molto favorevole il turno infrasettimanale per il Catanzaro che ha schiacciato anche la ex quarta forza del torneo ed ha approfittato del mezzo passo falso del Crotone a Taranto e la sconfitta del Pescara. Aumenta il vantaggio, aumentano i gol segnati (45) e solo 6 quelli subìti.

I risultati della giornata

Foggia – Messina 1-0

Picerno – Monterosi 1-0

Catanzaro – Giugliano 3-0

Latina – Monopoli 0-0

Taranto – Crotone 2-2

Avellino – Juve Stabia 0-0

Potenza – Cerignola 0-0

Turri – F. Andria 0-0

V. Francavilla – Pescara 3-2

Viterbese – Gelbison 0-0

La classifica

Catanzaro 44

Crotone 38

Pescara 35

Cerignola 24

Juve Stabia 23

Giugliano 23

Foggia 22

Monopoli 22

Gelbison 21

Latina 20

V. Francavilla 19

Turris 19

Picerno 18

Monterosi 17

Avellino 17

Potenza 17

Taranto 17

F. Andria 15

Viterbese 12

Messina 11