Serie C: Cerignola primo, l’Avellino non molla, Messina ultimo. Risultati e classifica

Dopo l’esclusione ufficiale della Turris e una classifica che ha subìto modifiche significative, le squadre del girone C della Lega Pro sono scese in campo per il turno infrasettimanale. Impresa del Monopoli che con l’uomo in meno sul risultato di 0-0, è riuscito a imporsi sul Latina per 2-0. Rocambolesco il match tra la Cavese e il Messina con i peloritani in vantaggio e poi sotto di due reti, riescono a recuperare, ma il pareggio serve a poco. La Juventus N.G. dall’ultimo posto in classifica con Montero alla grande rimonta che l’ha portata in zona play off con Brambilla. Il Cerignola non subisce il contraccolpo dei punti tolti, vince e guida la classifica, non molla l’Avellino che grazie anche all’ex Lescano supera il Trapani.

Escluse Taranto e Turris, quest’ultima avrebbe dovuto affrontare il Catania. Fermo anche il Potenza.

I risultati della giornata

Cavese – Messina 3-3

Giugliano – Picerno 0-2

Altamura – Casertana 2-0

Sorrento – Juventus N.G. 0-1

Monopoli – Latina 2-0

Avellino – Trapani 2-0

Benevento – Crotone 1-1

A. Cerignola – Foggia 3-2

La classifica

A. Cerignola 58

Avellino 57

Monopoli 49

Benevento 45

Crotone 44

Potenza 41

Catania 40

Picerno 39

Giugliano 35

Juventus N.G. 35

Altamura 34

Trapani 32

Cavese 32

Sorrento 31

Foggia 30

Latina 24

Casertana 19

Messina 13