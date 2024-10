Serie C: clamoroso tonfo del Bari, ma il Catanzaro fa peggio. Risultati e classifica

Nel campionato di serie C il Bari fallisce lo stacco dal Catanzaro perdendo in malo modo sul campo del Francavilla, ma i giallorossi riescono a fare peggio cadendo in casa con il Monopoli. Colpaccio del Palermo sul terreno della Vibonese.

I risultati della giornata

Avellino – Paganese 3-0

Campobasso – AZ Picerno 1-1

Catanzaro – Monopoli 1-2

F. Andria – Turris 1-0

Foggia – Taranto 1-1

Juve Stabia – ACR Messina 1-0

Monterosi – Catania 1-4

Potenza – Latina 2-1

Vibonese – Palermo 1-3

V. Francavilla – Bari 3-0

La classifica

Bari 24

Catanzaro 20

Palermo 19

Monopoli 19

Foggia 17

V. Francavilla 17

Taranto 17

Turris 16

Avellino 16

Catania 15

Campobasso 15

AZ Picerno 15

Juve Stabia 14

Paganese 14

Monterosi 13

Potenza 10

ACR Messina 9

F. Andria 9

Vibonese 8

Latina 8