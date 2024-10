Serie C: attesa per il Consiglio Federale, ma secondo Gazzetta dello Sport possibili anticipazioni

Pare non vi siano dubbi sulla sola disputa di play off e play out, resta da decidere quando e con quali squadre

Definite le griglie di partenza per la serie A e B, rimane il grande punto interrogativo sulla terza serie. Il Consiglio Direttivo di Lega Pro ha formulato altre proposte e spera che il prossimo Consiglio Federale, questa volta le possa prendere in considerazione. Come già detto in altre circostanze, sarà praticamente impossibile riuscire a soddisfare tutti, fermo restando che adesso in mano alla FIGC, vi sono maggiori poteri decisionali e la riduzione di quei gradi di giudizio, in caso di eventuali ricorsi.

Su Gazzetta dello Sport si fa il punto della situazione proprio sulla serie C:

“Per la Serie C forse si arriverà ai primi di luglio e prende quota l’ipotesi lanciata dal Direttivo di far giocare solo playoff e playout: saranno meno partite e sarà concesso più di tempo alle società per organizzarsi. L’approvazione di questo Piano B sarà al vaglio del Consiglio federale, ma un’anticipazione di quella che sarà la linea potrebbe essere chiara già oggi. E’ previsto infatti un nuovo Direttivo di Lega e dovrebbe partecipare anche Gravina.

La Figc poi dovrà chiarire se promuovere direttamente le prime tre e far retrocedere le ultime tre (più altre due del girone C, visto il distacco), senza spareggi. Sulla cui modalità è auspicato un confronto con la stessa Lega Pro per capire se potrà essere rispettato il format originale (28 squadre) o se sarà adottata una formula slim”.