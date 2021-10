Serie C: vittoria nel derby, potrebbe essere finalmente l'anno del Bari. La classifica

Il Bari supera il Monopoli, si aggiudica il derby di Puglia ed allunga in classifica. Ha iniziato con il piede giusto la squadra biancorossa al suo terzo anno in serie C e costruita anche stavolta per vincere. Il dato curioso vede ben cinque società pugliesi nei primi sei posti della classifica. Ci sono ancora tre partire da giocare.

Settima giornata

Vibonese - Potenza 1-1

Bari - Monopoli 1-0

Campobasso - Paganese 2-0

Foggia - ACR Messina 3-1

Monterosi - Avellino 2-1

Turris - Latina 3-1

V. Francavilla - Taranto 0-0

AZ Picerno - Catania (oggi alle 15)

Juve Stabia - Palermo (oggi alle 21)

Catanzaro - F. Andria (martedi ore 15,30)

Classifica

Bari 17

Turris 13

Monopoli 13

V. Francavilla 13

Foggia 12

Taranto 12

Paganese 11

Juve Stabia 10

Palermo 9

Catanzaro 8

Avellino 8

AZ Picerno 8

Campobasso 8

Monterosi 7

F. Andria 5

ACR Messina 5

Latina 5

Catania 4

Potenza 4

Vibonese 3