Serie C: giornata incredibile nel ritorno delle gare play off. Impresa Foggia

Entusiasmanti ed avvincenti le gare di ritorno del primo turno dei play off in Serie C, con tre risultati dell’andata che sono stati ribaltati. L’impresa più clamorosa è quella del Foggia che inaspettatamente in occasione della prima partita, era stato sconfitto pesantemente dal Cerignola. Di seguito i risultati:

Gare di ritorno play off

Virtus Entella-Gubbio 3-1 (and. 0-2)

4’, 63’ Merkaj (V), 10’ Ramirez (V), 85’ rig. Vazquez (G)

Foggia-Audace Cerignola 3-0 (and. 1-4)

79’ Schenetti, 90’+4’ Frigerio, 90’+6’ Kontek

Vicenza-Pro Sesto 2-0 (and. 1-2)

47’ Stoppa, 65’ Dalmonte

Lecco-Ancona 1-1 (and. 2-2)

45’+3’ Di Massimo (A), 71’ Battistini (L)

Pescara-Virtus Verona 3-1 (and. 2-2)

15’ Kristoffersen (V), 18’ Brosco (P), 50’, 54’ Kraja (P)

Ad accedere al turno successivo sono: Foggia, Lecco, Pescara, Vicenza e Virtus Entella che andranno a unirsi alle seconde della stagione regolare: Cesena, Crotone e Pordenone.