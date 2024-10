Serie C, girone C: il programma della 31^ giornata. Turno cruciale per la Reggina

Giornata numero 30 per il girone C di Serie C, protagonista di un’inusuale turno infrasettimanale suddiviso fra oggi e domani. La Reggina di Agenore Maurizi giocherà giovedì sera al Granillo, ospitando una Casertana decisamente rinfrancata dai recenti risultati e da una posizione che, adesso, la vede strizzare l’occhio al decimo posto. Fra le squadre in lotta con gli amaranto per mantenere la categoria l’impegno più ostico lo ha la Fidelis Andria, di scena a Lecce. Gara fra le mura amiche per Catanzaro, Fondi e Paganese.

In vetta, detto dell’impegno casalingo per la capolista, trasferte per Catania e Trapani, rispettivamente sui campi del Bisceglie e del derelitto Akragas. Match interessante fra Juve Stabia e Matera, sfida fra matricole per Sicula Leonzio e Rende. Turno di riposo al Monopoli.

SERIE C, GIRONE C – 31^ GIORNATA

mercoledì 23 marzo

Akragas-Trapani

Catanzaro-Virtus Francavilla

Paganese-Siracusa

Sicula Leonzio-Rende

Bisceglie-Catania

Juve Stabia-Matera

giovedì 24 marzo

Racing Fondi-Cosenza

Lecce-Fidelis Andria

Reggina-Casertana

CLASSIFICA: Lecce 63*, Catania 56, Trapani 54, Matera 44, Juve Stabia 43, Siracusa 43*, Rende 43, Monopoli 42*, Cosenza 37, Bisceglie 36, Casertana 36, Virtus Francavilla 35, Sicula Leonzio 32, Catanzaro 31*, Reggina 29*, Paganese 28*, Fidelis Andria 27, Fondi 26*, Akragas 11*.

*una gara in più