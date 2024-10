Serie C, girone C: il programma del 30^ turno: Reggina, attenzione anche agli altri risultati

Un turno molto importante. È quello che si appresta a vivere il girone C di Serie C, in una domenica che potrebbe rivelarsi decisiva sia per quanto riguarda la lotta per la promozione in Serie B sia per il mantenimento della categoria. La Reggina di Agenore Maurizi, infatti, sarà ospite del Catania, in un match che entrambe devono assolutamente vincere per continuare a credere nei propri obiettivi stagionali.

L’altra seconda forza del girone, il Trapani, riceverà il Bisceglie, nella speranza di accorciare e mettere pressione al Lecce, impegnato nel posticipo di Cosenza di lunedì sera. In chiave salvezza, assumono vitale importanza anche Monopoli-Paganese e Casertana-Fondi, anch’essa in programma domani, ore 20.45, al pari di Fidelis Andria-Catanzaro, divenuto improvvisamente scontro diretto per evitare i playout. Proverà a riprendere la propria marcia il Rende, ospitando una Juve Stabia in ascesa, mentre il Siracusa renderà visita alla Virtus Francavilla. Completa il quadro Akragas-Sicula Leonzio.

SERIE C, GIRONE C – 30^ giornata

ore 14.30

Akragas-Sicula Leonzio

Catania-Reggina

Andria-Catanzaro

Trapani-Bisceglie

Virtus Francavilla-Siracusa

ore 16.30

Monopoli-Paganese

Rende-Juve Stabia

lunedì ore 20

Cosenza-Lecce

ore 20.45

Casertana-Fondi (diretta Rai Sport HD)

CLASSIFICA: Lecce 60*, Trapani 53, Catania 53, Matera 44*, Juve Stabia 42, Siracusa 42*, Rende 42, Monopoli 41*, Cosenza 37, Bisceglie 35, Virtus Francavilla 34, Casertana 33, Sicula Leonzio 32, Catanzaro 31*, Reggina 29*, Paganese 27*, Fondi 26*, Andria 24, Akragas 11*.