Serie C, girone C: risultati, classifica e prossimo turno. Reggina, ora paura vera

Adesso si fa dura. La Reggina perde anche a Catania e, visti i risultati maturati sugli altri campi, inizia a tremare. Vince, infatti, la Fidelis Andria. I pugliesi superano il Catanzaro, trascinando i giallorossi nella serratissima lotta per la salvezza. Buon pari anche per la Paganese a Monopoli, con i campani a lungo in vantaggio. Domani tocca a Casertana, ospite giovedì sera al Granillo, e Fondi, nel posticipo.

In vetta, invece, perde terreno il Trapani, stoppato dal Bisceglie, e staccato dalla squadra di Lucarelli, adesso seconda solitaria a -4 dal Lecce, impegnato domani sera a Cosenza. Pari e patta a Brindisi, fra Virtus Francavilla e Siracusa, e Rende.

SERIE C, GIRONE C – 30^ giornata

Akragas-Sicula Leonzio 0-2

Catania-Reggina 2-1

Andria-Catanzaro 2-1

Trapani-Bisceglie 2-2

Virtus Francavilla-Siracusa 0-0

Monopoli-Paganese 1-1

Rende-Juve Stabia 1-1

lunedì ore 20

Cosenza-Lecce

ore 20.45

Casertana-Fondi (diretta Rai Sport HD)

Ha riposato: Matera

CLASSIFICA: Lecce 60, Catania 56, Trapani 54, Matera 44, Juve Stabia 43, Siracusa 43*, Rende 43, Monopoli 42*, Cosenza 37*, Bisceglie 36, Virtus Francavilla 35, Sicula Leonzio 32, Casertana 33*, Catanzaro 31*, Reggina 29*, Paganese 28*, Fidelis Andria 27*, Fondi 26*, Akragas 11*.

*una gara in meno

PROSSIMO TURNO (21-22/03): Akragas-Trapani, Catanzaro-Virtus Francavilla, Paganese-Siracusa, Sicula Leoncio-Rende, Bisceglie-Catania, Juve Stabia-Matera, Racing Fondi-Cosenza, Lecce-Fidelis Andria, Reggina-Casertana.