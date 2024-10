Serie C, gli orari delle gare della Reggina dalla 9^ alla 19^ giornata

Sono stati diramati gli orari dell’ultimo trimestre della stagione sportiva 2017/2018 del campionato di Serie C. Come previsto dalla turnazione imposta dalla Lega Pro, infatti, da marzo in poi il girone A del torneo di terza serie si giocherà di sabato, con il raggruppamento B che tornerà a disputarsi di domenica. Nessuna variazione, invece, per il C, quello in cui è inserita la Reggina.

Eccezion fatta, tuttavia, per il prossimo turno che si terrà al sabato per l’intera categoria, per evitare la concomitanza con le Elezioni Politiche di domenica 4 marzo. La gara fra la Fidelis Andria e la compagine amaranto si disputerà dunque sabato 3 marzo, con fischio d’inizio ore 16.30.

Di seguito, poi, tutte le date e gli orari inerenti le sfide della Reggina:

28^ giornata: FIDELIS ANDRIA-REGGINA, sabato 3 marzo ore 16.30

29^ giornata: REGGINA-MONOPOLI, domenica 11 marzo ore 14.30

30^ giornata: CATANIA-REGGINA, domenica 18 marzo ore 18.30

31^ giornata: REGGINA-CASERTANA, mercoledì 21 marzo ore 20.30

32^ giornata: SIRACUSA-REGGINA, domenica 25 marzo ore 18.30

33^ giornata: RIPOSO

34^ giornata: REGGINA-LECCE, domenica 8 aprile ore 14.30

35^ giornata: BISCEGLIE-REGGINA, domenica 15 aprile ore 14.30

36^ giornata: REGGINA-AKRAGAS, domenica 22 aprile ore 18.30

37^ giornata: SICULA LEONZIO-REGGINA, domenica 29 aprile ore 17.30

38^ giornata: REGGINA-JUVE STABIA, domenica 6 maggio ore 17.30