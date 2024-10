Serie C: incredibile Juve Stabia contro l’ultima della classe. Risultati e classifica

Giornata con diversi colpi di scena quelli che si sono registrati in occasione della prima di ritorno nel girone C del campionato di serie C. A partire dalla capolista Juve Stabia che non ha saputo approfittare del confronto con gli ultimi della classe del Monterosi ed in vantaggio di due reti si è fatta raggiungere subendo due reti al terzo ed al quinto minuto di recupero. Bene la Casertana che espugna Monopoli, tutto facile per l’Avellino. Continua la marcia del Taranto di Eziolino Capuano, colpaccio a Foggia. Perde il Messina in casa.

I risultati

Picerno – V. Francavilla 3-0

Monopoli – Casertana 1-2

Latina – Avellino 0-5

Foggia – Taranto 1-2

Benevento – Turris 3-2

Messina – Cerignola 1-2

Sorrento – Giugliano

Crotone – Catania 3-0

Juve Stabia – Monterosi 2-2

Brindisi – Potenza 0-4

La classifica

Juve Stabia 43

Casertana 38

Picerno 37

Avellino 37

Taranto 36

Crotone 35

Benevento 33

Cerignola 31

Latina 27

Potenza 26

Sorrento 26

Foggia 25

Catania 25

Giugliano 25

Turris 20

Monopoli 19

Messina 19

V. Francavilla 17

Brindisi 14

Monterosi 11