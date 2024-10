Serie C: iscrizione Messina, dopo le ultime voci parla il presidente Sciotto

Il massimo dirigente dell’Acr Messina Sciotto mette a tacere le voci riguardo l’attuale situazione societaria e chiude ogni discorso riguardo l’iscrizione al prossimo campionato di serie C:

“Per l’amore incondizionato che provo per l’Acr e al fine di escludere ogni possibile fraintendimento, comunico che la squadra sarà regolarmente iscritta al prossimo campionato di Serie C. La società sta attivamente lavorando al disbrigo delle complesse pratiche riguardanti la documentazione necessaria per la partecipazione al campionato 2024/2025. Iscrizione, ritenuta prioritaria rispetto alla necessaria programmazione che ne discenderà una volta formalizzata Sono state già avviate le opportune interlocuzioni con il direttore sportivo Domenico Roma e l’allenatore Giacomo Modica, così anche per la la riorganizzazione dello staff societario e per il ritiro pre-campionato. Indubbiamente i miei problemi di salute, che dovrebbero privato e riservato ma che, inevitabilmente, condizionano ogni singola azione, cui si unisce l’amarezza per la contestazione di una parte della tifoseria, non aiutano certamente a condurre con serenità il lavoro di programmazione e superamento delle criticità”.

In riferimento a potenziali offerte, come quella presunta da 2,5 milioni di euro circolata nelle scorse ore, come evidenziato da La Gazzetta del Sud, il massimo dirigente giallorosso ha fatto sapere di essere “disposto immediatamente a formalizzare il passaggio delle quote” a questo prezzo fissato. “Ribadisco, comunque, che nessuna offerta d’acquisto è stata indirizzata all’Acr Messina“.