Calcio, serie C: incredibile beffa per il Trapani di Aronica

Nono risultato utile consecutivo per il Trapani in questa stagione, il decimo positivo su undici partite giocate in questa parte iniziale del campionato. Ma per la compagine di Aronica anche una grande opportunità che sfuma nell’incredibile partita giocata sul campo del Monopoli, cioè quella di superare i pugliesi in classifica per collocarsi in piena solitudine alle spalle del Benevento.

Nel contesto di una gara che i siciliani stavano conducendo con il risultato di 0-2 e l’uomo in più fino al minuto 91, quando Vazquez accorcia le distanze e riapre di fatto l’incontro. Una inferiorità numerica che non si è notata per tutto il corso della seconda frazione per arrivare all’ultimo secondo del quinto e ultimo minuto di recupero per la grande beffa con il rigore a favore dei padroni di casa, messo a segno ancora da Vazquez. Finisce con il punteggiio di 2-2, un risultato miracoloso per il Monopoli, di grande rammarico per il Trapani.