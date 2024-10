Serie C, la notizia: fermata la marcia trionfale del Cesena di Mimmo Toscano

Dopo la sconfitta all’esordio contro l’Olbia, non aveva più conosciuto sconfitta il Cesena di Mimmo Toscano, saldamente in testa alla classifica del campionato attualmente con dodici punti di vantaggio sulla Torres (oggi impegnata sul campo della Spal). Il secondo stop stagionale arriva dal campo della Carrarese dopo 28 giornate e ben 184 giorni in cui i romagnoli hanno messo insieme 23 vittorie e 5 pareggi. Il punteggio finale è stato di 3-2 per i padroni di casa, ma il match è stato certamente condizionato dalla espulsione al terzo minuto della seconda frazione di gioco di Ogunseye sul risultato di 1-1. I numeri rimangono comunque impressionanti con 66 gol realizzati e solamente 17 quelli subìti. Il secondo passo falso della stagione ha comunque consegnato a Shpendi una doppietta che consente all’attaccante del Cesena di raggiungere quota 19 e comandare la classifica dei cannonieri.