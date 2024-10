Serie C: novità squadre B. Reggina con Napoli e romane?

Un’apertura storica. La Lega Pro, a partire dalla stagione 2018/2019, vedrà l’introduzione delle cosiddette squadre B, ovvero la possibilità di iscrivere una seconda formazione nel terzo livello del campionato italiano. L’ufficializzazione della voce che da mesi s’aggirava negli uffici della FIGC è arrivata da Alessandro Costacurta, subcommissario della FIGC, nel corso di un intervista rilasciata al portale Undici.com.

” Ci sarà un bando. I club di Serie A potranno chiedere di entrare e iscrivere il loro secondo team al campionato di Lega Pro: occuperanno i posti dei club che non si iscrivono visto che quest’anno non ci saranno ripescaggi. Parteciperanno regolarmente al campionato potendo essere promosse o retrocesse. C’è solo una limitazione: non potranno mai giocare nel campionato della prima squadra.”: queste, in buona sostanza le novità annunciate dall’ex difensore di Milan e Nazionale.

Da capire, adesso, quali saranno le compagini che sfutteranno questa possibilità e quali fra queste potranno essere inserite nell’ipotetico girone C del futuro. Quello, in pratica, che dovrà disputare la Reggina: logisticamente, qualora presentassero richiesta, le seconde squadre che potrebbero accedere al girone meridionale sarebbero Napoli e Crotone, in primis. Difficile però che i pitagorici presentino domanda: ipotetico spazio, allora, a Roma e Lazio, anche se la Primavera biancoceleste, in questa stagione, ha subito l’onta di retrocedere nella 2^ divisione di competenza.