Serie C: oggi in campo per il secondo turno dei play off. Il programma

La serie C torna in campo per il secondo turno dei play off. Questo il programma della giornata, ricordando che tutti i match si giocano in gara unica.

Secondo Turno – domenica 5 luglio 2020

Girone A

Alessandria-Robur Siena

Pontedera-Novara *

Girone B

Sudtirol-Triestina

Padova-Feralpisalò

Girone C

Potenza-Catanzaro

Ternana-Catania

* qualificata al turno successivo per rinuncia alla partecipazione dell’avversaria

Fase nazionale

Primo Turno – giovedì 9 luglio 2020 (gara unica)

Secondo Turno – lunedì 13 luglio 2020 (gara unica)

Final four

Semifinali – venerdì 17 luglio 2020 (gara unica)

Finale – mercoledì 22 luglio (gara unica)