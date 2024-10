Serie C, play off: i risultati e le qualificate al secondo turno. Gli accoppiamenti

Ricordando le promozioni dirette di Monza, Vicenza e Reggina promosse in Serie B e le retrocessioni di Gozzano, Rimini e Rieti retrocesse in Serie D, questi i primi verdetti dopo il primo turno play off. Le squadre in neretto sono quelle che accedono al secondo turno

Girone A

Novara-Albinoleffe 0-0

Alessandria-Pro Patria *

Siena-Arezzo *

Girone B

Padova-Sambenedettese 0-0

Feralpisalò-Modena *

Piacenza-Triestina *

Girone C

Catania-Virtus Francavilla 3-2

Catanzaro-Teramo 0-0

Ternana-Avellino **

* qualificate al secondo turno per rinuncia dell’avversaria

** lunedì 1° luglio ore 20:30

Secondo Turno – domenica 5 luglio 2020 (gara unica)

Girone A

Alessandria-Robur Siena

Pontedera-Novara *

Girone B

Sudtirol-Triestina

Padova-Feralpisalò

Girone C

Bisogna attendere la vincente di Ternana-Avellino.

In caso di vittoria della Ternana gli accoppiamenti saranno Potenza-Catanzaro e Ternana-Catania.

Se passa il turno l’Avellino le sfide saranno Potenza-Avellino e Catania-Catanzaro.

* qualificata al turno successivo per rinuncia alla partecipazione dell’avversaria

Fase nazionale

Primo Turno – giovedì 9 luglio 2020 (gara unica)

Secondo Turno – lunedì 13 luglio 2020 (gara unica)

Final four

Semifinali – venerdì 17 luglio 2020 (gara unica)

Finale – mercoledì 22 luglio (gara unica)

fonte: tuttoC.com