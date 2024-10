Serie C play off: Ternana con brivido, Catanzaro a casa. I risultati

Dieci squadre in campo per il secondo turno dei play off promozione. Questi i risultati della giornata con il passaggio del turno della Ternana, in svantaggio per lunghi tratti dell’incontro con il Catania e poi arrivata al pari nei minuti finali e l’eliminazione del Catanzaro a vantaggio del Potenza. In neretto le squadre qualificate:

Alto Adige – Triestina 0-1

Ternana – Catania 1-1

Alessandria – Robur Siena 3-2

Potenza – Catanzaro 1-1

Padova – Feralpi Salò 1-0

Alle squadre evidenziate in neretto si deve aggiungere il Novara che ha conquistato il passaggio del turno senza scendere in campo per la rinuncia del Pontedera. Adesso entrano in gioco per il prossimo turno che si disputerà giovedì 9 luglio, Renate, Carpi, Monopoli e Juventus U23 in qualità di teste di serie e gli accoppiamenti arriveranno tramite sorteggio.